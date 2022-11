OL : Philippe Lambert souhaite que les joueurs "ne trichent pas"

Arrivé dans les valises de Laurent Blanc, Philippe Lambert va avoir un rôle crucial cet hiver. Le préparateur physique doit mener les joueurs de l’OL à un nouveau niveau physique pour le reste de la saison.

Il est décrit comme préparateur physique pourtant son rôle est bien plus large que ça. Depuis son arrivée à l’OL, Philippe Lambert ne se limite pas à sa simple casquette. Aux côtés de Franck Passi, il joue un vrai rôle d’adjoint pour Laurent Blanc comme l’ont prouvé les entraînements depuis plus d’un mois à Décines. Il donne de la voix, supervise et n’hésite finalement pas à laisser la partie physique de début d'entraînement à Cédric Uras notamment. Arrivé en même temps que Blanc qu’il a accompagné notamment du côté de l’équipe de France, Lambert prend petit à petit ses marques entre Rhône et Saône, lui qui assure "avoir été très bien accueilli avec Laurent Blanc".

"Les joueurs adhèrent au projet"

Si l’entraîneur lyonnais a pris logiquement la lumière depuis leur arrivée à Lyon, Philippe Lambert va avoir un rôle crucial dans cette préparation hivernale. Le déficit physique ayant été pointé du doigt depuis un mois, le staff lyonnais va devoir monter le curseur comme l’ont démontré les premières séances à Murcie. Comme dit sur le plateau de Tant qu’il y aura des Gones, Laurent Blanc va devoir imposer sa patte mais les joueurs vont aussi devoir faire face à leurs responsabilités. Une position partagée par Lambert.

"On a demandé un investissement mental et physique. Il ne faut pas tricher, a indiqué le Nordiste sur le site du club. On est agréablement surpris. Les joueurs adhèrent au projet. Ils savent qu’ils doivent bosser à fond car les objectifs ne sont pas atteints. Les conditions de travail sont excellentes ici. Le groupe est réceptif, il a envie de s’en sortir. Il faut que les matches amicaux valident tout ce qu’on fait en ce moment."

A Lyon, les supporters ont désormais appris à ne plus croire mais à voir. Le match contre Louvain jeudi (19h30) ne devrait pas donner d’indication outre mesure après seulement quatre jours de préparation. Néanmoins le programme s’annonce studieux au sein du groupe lyonnais.