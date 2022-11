D1 féminine : l’OL intraitable à domicile contre Dijon

Wendie Renard et Eugénie Le Sommer (OL) (Photo by Thomas SAMSON / AFP)

Avant d’attaquer deux prochaines semaines ultra importantes, l’OL va affronter Dijon samedi (14h30). Les Fenottes sont invaincues contre les Dijonnaises et affichent 100% de victoires à domicile.

Zürich, PSG, Arsenal, Juventus Turin… Les deux prochaines semaines s’annoncent intenses et surtout cruciales pour les joueuses de l’OL en vue de la seconde partie de saison. En attendant de se projeter aussi loin, les Fenottes ont d’abord rendez-vous avec leurs supporters ce mercredi pour un entraînement ouvert au public. Une mise en bouche avant la réception de Dijon, samedi (14h30) du côté de Décines.

Un match qui a l’air plus dans les cordes des Lyonnaises mais attention à l’excès de confiance afin de ne pas perdre des points bêtes dans la course au titre de championne avec le PSG et le Paris FC qui s’affrontent dimanche. L’occasion est donc belle de faire le trou en tête du classement. Cette opposition sera la 11e entre l’OL et le Dijon FCO et les Fenottes se montrent clairement intraitables dans ce duel. Un seul nul concédé mais surtout 100% de victoires à domicile. Aux joueuses de Sonia Bompastor de poursuivre cette série.