Trêve hivernale oblige, pas de match de l'OL ce week-end. Néanmoins, "Tant qu’il y aura des Gones" est revenu sur le début de préparation des Lyonnais du côté de Murcie. Un premier stage qui doit amener l’OL vers la deuxième partie de saison qui débute le 28 décembre à Brest.

Pas de match de l’OL à décrypter mais ce n’est pas pour autant que "Tant qu’il y aura des Gones" fait relâche. En cette trêve internationale et la Coupe du monde au Qatar, l’équipe de TKYDG en a profité pour se projeter sur la deuxième partie de saison. Avec Eric Guichard, entraîneur du FC Bourgoin-Jallieu (N3) et invité du jour, un premier point a été fait sur le départ en Espagne du groupe de Laurent Blanc. Ce premier stage est la première étape avant la reprise de la Ligue 1 à Brest aussi du renouveau espéré par les supporters.

Autour de son invité, l’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" est notamment revenu sur le peu d’engouement observé autour de cette reprise de l’OL et en a cherché une partie des raisons. Dans l’autre moitié de l’émission, il a été question du futur et de la deuxième partie de saison. L’OL veut rebondir mais avec quelles solutions ? Enfin la fin de l’émission a tourné autour d’Eric Guichard et du FCBJ qui évolue en National 3.