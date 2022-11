Formé à l’OL puis entraîneur du club lyonnais, Raymond Domenech a le derby dans la peau. Il n’a d’ailleurs jamais été le dernier pour faire monter la tension contre les Verts.

Sept saisons comme joueur et cinq comme entraîneur. Dire que Raymond Domenech a l’OL dans la peau est un doux euphémisme. L’ancien sélectionneur de l’équipe de France a tout connu avec le club de sa ville. La victoire en Coupe de France en 1973, la montée en première division sur le banc en 1989. Toujours proche de Jean-Michel Aulas, Domenech est un Lyonnais, un pur produit de la région. Qui dit OL, dit forcément derby pour un joueur biberonné au rouge et bleu. Ce n’est pas l’ancien latéral droit qui dira le contraire, lui qui s’est nourri de cette rivalité dès son plus jeune âge.

"Di Nallo m’avait mis au parfum et j’ai entretenu la rivalité avec bonheur, a déclaré Raymond Domenech dans les colonnes du Progrès. Ça a débuté au temps de la Gambardella. On était plusieurs des deux clubs en équipe de France juniors. Ils venaient de leur banlieue jusqu’à Lyon dans leurs vieux trains et on partait ensemble à Paris ! Mais on se respectait. Beaucoup de potes sont d’anciens Verts : Repellini, Revelli, Santini, Sarramagna…"

Auteur de la mythique phrase "à l’envers comme à l’endroit, le vert me donne des boutons", Raymond Domenech a toujours su l’importance d’un derby dans une saison lyonnaise. Mais après 124 confrontations, il faudra désormais patienter encore quelques temps avant de revoir cette rivalité régionale se régler sur un terrain…