En 2002, des discussions ont lieu entre l’OL et le Sporting pour une arrivée de Tony Vairelles. Dans l’échange avec l’attaquant français, le club portugais avait proposé un certain Cristiano Ronaldo alors âgé de 17 ans.

Que l’on soit supporter de l’OL ou non, cette incroyable histoire est presque connue de tous. Celle de la venue manquée de Cristiano Ronaldo entre Rhône et Saône en 2002. Cette arrivée devait s’inscrire dans le départ de Tony Vairelles vers le Sporting Lisbonne à un an de la fin de son contrat. L’échange a capoté et avec l’éclosion du quintuple Ballon d’Or, l’histoire a pris une tournure bien différente. Parmi les protagonistes, Vairelles est revenu sur ce transfert qui ne s’est pas fait.

"Ca s’est passé juste après la saison 2001-2002. Je suis de retour de prêt à Bastia où ça s’est bien passé avec une finale de Coupe de France. J’ai marqué 19 buts dans la saison et il me reste un an de contrat avec l’OL. Laszlo Boloni, qui est un de mes anciens coachs, me demande de venir au Sporting", a déclaré l'ancien international français au Media Carré.

Avant de poursuivre : "Mais le club n’a pas d’argent pour un transfert et donc Bölöni me dit 'Ecoute, on va proposer un échange entre toi et deux jeunes du Sporting dont un très prometteur, il s’appelle Ronaldo.' Finalement, l’échange ne se fait et c’est compréhensible, ce n’était pas vraiment intéressant à l’époque d’échanger un joueur que tu peux vendre en échange de deux joueurs en prêt. Personne ne pouvait savoir ce qu’allait devenir CR7 plus tard."

Finalement, Tony Vairelles fera six mois à l’OL avant d’être prêté à Lens durant la deuxième partie de saison. Et de quitter le club lyonnais quelques mois plus tard…