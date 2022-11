Proche de faire l’exploit, le Paris FC s’est finalement incliné contre l’OL. Frustrées après la rencontre, les Parisiennes savourent malgré tout le chemin parcouru.

Jusqu’à vingt minutes de la fin, elles ont pensé être les premières à faire tomber l’OL cette saison en championnat. Et puis sur deux coups du sort, les joueuses du Paris FC ont vu les Fenottes recoller puis passer devant au score pour une nouvelle victoire (2-3). Après la rencontre, il y avait forcément de la frustration dans le camp parisien avec cette défaite au goût amer.

"Même quand il y avait match nul, on n'était pas en danger, on s'est mises en danger toutes seules. C'est à travers ces matches-là qu'on va apprendre, a déclaré Gaëtane Thiney après la rencontre. On a des jeunes joueuses, des joueuses qui manquent d'expérience, donc elles ont besoin de ça, de ces expériences, même si parfois, c'est un peu douloureux pour avancer et on l'a tous vécu... On a une grosse cohésion collective, dans le jeu et en dehors, on est ensemble."

Désormais à sept points de l’OL au classement, le Paris FC est "forcément déçu après des erreurs qui coûtent cher mais on est sur la bonne trajectoire de travail. Il faut toujours voir le positif. On ne peut pas, non plus être abattues quand on a presque gagné Lyon (sourire nerveux)."