D1 : l'OL renverse le Paris FC et reste en tête (2-3)

Wendie Renard et Eugénie Le Sommer (OL) (Photo by Thomas SAMSON / AFP)

Au prix d'un bel effort dans la dernière demi-heure, l'OL a arraché un succès capital sur la pelouse du Paris FC (2-3). Renard a inscrit un doublé.

On s’attendait à un match délicat pour les Fenottes, et bien, nous l’avons eu ce dimanche à Charléty. Contre le Paris FC, troisième de D1 avant le coup d’envoi, l’OL a déjà eu beaucoup de mal à entrer dans sa partie. Son adversaire a fait passer quelques frisons dans sa défense, avant que Wendie Renard n’ouvre la marque en deux temps sur un corner (0-1, 17e). Un but contre le cours du jeu auquel allaient répondre très rapidement les Franciliennes par l’intermédiaire de Bourdieu après un bon travail de Sarr (1-1, 19e). Malgré une possession en leur faveur, les coéquipières de Perle Morroni ont souffert pour trouver des solutions offensives face au bloc très bien en place. Jouant sans complexe, le PFC a lui trouvé le poteau à la 28e minute, avant que les Rhodaniennes n’obtiennent un petit temps fort avant la pause.

Cascarino profite d'une erreur du Paris FC

Pas revenues des vestiaires, les joueuses de Sonia Bompastor ont encaissé une deuxième réalisation signée Bourdieu, à l’affût d’une frappe contrée par Renard (2-1, 46e). Dans l’obligation de réagir, l’Olympique lyonnais a poussé, de manière un peu brouillonne, pour revenir. Ce qu’il a réussi à faire dans une copie presque parfaite de l’ouverture du score, avec à nouveau aux manettes le duo Le Sommer - Renard (2-2, 68e). Beaucoup mieux ensuite dans les intentions et plus globalement dans le jeu, les championnes de France en titre ont manqué de peu de repasser devant sur la tête de Le Sommer (76e). Il fallait simplement patienter un peu puisque Delphine Cascarino a profité de l’énorme erreur défensive parisienne pour marquer dans le but vide (2-3, 80e)

Passé tout près de la correctionnelle ce dimanche, l’OL s’en sort finalement avec les trois points dans une rencontre extrêmement difficile. Les entrantes ont eu un bon impact sur la fin de partie, ce qui a permis à l’équipe de relever la tête. Les Fenottes conservent la première place du classement devant le PSG (deux longueurs d’écart, 25 à 23 unités). Elles infligent dans le même temps un premier revers au PFC avant de recevoir Dijon le 3 décembre.