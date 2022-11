OL : 25 joueurs convoqués pour le stage en Espagne, pas Boateng

Laurent Blanc a emmené 25 joueurs en Espagne pour le premier stage hivernal. Pas de grande surprise, avec la présence de plusieurs jeunes et l'absence sur blessure de Jérôme Boateng.

Ce dimanche, les joueurs de l'OL ont rejoint l'Espagne et la région de Murcie pour le premier des deux stages hivernaux au programme des Rhodaniens. Avec lui et son staff, Laurent Blanc a emmené 25 joueurs. Dans cette liste, aucune grosse surprise. On note simplement les absences pour des blessures de Jérôme Boateng et Julian Pollersbeck. Performant depuis plusieurs semaines avec la réserve et la sélection française, Florent Sanchez est lui aussi resté à Lyon.

Tolisso et Reine-Adélaïde sont là

Concernant les jeunes, l'entraîneur lyonnais a convoqué certains éléments du groupe Pro 2 : Laaziri et Mamadou Sarr en défense, Mohamed El Arouch au milieu ainsi que Sekou Lega devant. Comme attendu, Corentin Tolisso et Jeff Reine-Adélaïde sont bien de la partie eux aussi.

Au cours des prochains jours, l'OL affrontera Louvain (8e de D1 belge) lors d'un match amical. Cette affiche se disputera le jeudi 1er décembre à 19h30.

Les 25 joueurs de l’OL retenu pour le stage en Espagne : Lopes, Riou, Bonnevie - Diomandé, Gusto, Kumbedi, Da Silva, Laaziri, Tagliafico, Sarr, Henrique - Aouar, Caqueret, Tolisso, Reine-Adélaïde, Thiago Mendes, Faivre, Lepenant, El Arouch - Tetê, Cherki, Lacazette, Dembélé, Barcola, Lega