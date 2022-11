Paris FC - OL (2-3) : Bompastor a "beaucoup apprécié la manière"

Mené au score jusqu’à la 70e minute, l’OL a trouvé les ressources mentales pour revenir puis s’imposer face au Paris FC (2-3). Une victoire au courage mais surtout collective.

Après avoir perdu ses premiers points à Guingamp, l’OL n’est pas passé loin de connaitre sa première défaite de la saison en championnat contre le Paris FC. Après avoir ouvert le score, les Fenottes ont croisé la route de Mathilde Bourdieu, auteure d’un doublé. A 20 minutes de la fin, les Lyonnaises ont malgré tout trouvé les ressources mentales pour renverser la situation (2-3) et conserver la tête du classement.

"On a senti sur le plan mental que cette équipe ne lâchait pas, qu'elle avait envie d'aller vraiment chercher cette victoire. J'ai beaucoup aimé aussi les entrées en jeu, même si elles n'ont pas marqué, elles ont apporté une vraie énergie, a déclaré Sonia Bompastor en conférence dans des propos rapportés par Coeurs de foot. Je l'ai dit en après-match dans le vestiaire, c'est la victoire d'un groupe et on sent que tout le monde est impliqué sur les objectifs qu'on s'est fixés depuis le début de saison."

Six buts en deux matchs

Bousculé par le Paris FC qui confirme ses ambitions années après années, l’OL s’en est remis aux coups de pied arrêtés pour faire la différence avec encore et toujours Wendie Renard. Avec trois buts contre Zürich et trois contre le club parisien, l’efficacité offensive est de nouveau présente même si tout n’est pas encore parfait. "Offensivement on retrouve une équipe avec un visage qui correspond un peu plus aussi à nos ambitions et nos objectifs. On avait beaucoup parlé d'état d'esprit dernièrement sur nos prestations et je pense que les filles ont compris le message, a poursuivi l’entraîneure. Clairement aujourd'hui sur le terrain on affiche aussi nos intentions et l'état d'esprit est bon, donc il faut continuer. Il nous reste du travail."

Néanmoins, les Fenottes ont montré leur force de caractère pour signer un 8e succès cette saison. Et par les temps qui courent à Lyon, l’heure est avant tout à faire le dos rond jusqu’à la trêve.