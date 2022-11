OL : les Fenottes s'en remettent aux coups de pied arrêtés

En manque de réussite offensive, l’OL n’a inscrit que 17 buts depuis le début de la saison. Sept l’ont été sur coups de pied arrêtés.

Il y a bien une chose sur laquelle les joueuses de l’OL et Sonia Bompastor sont d’accord depuis le début de la saison. Toujours en tête du championnat de France, les Fenottes sont pourtant loin d’être flamboyantes notamment en ce qui concerne l’efficacité offensive. Avec seulement 17 buts inscrits en 8 journées, l’OL est loin d’afficher les standards des années précédentes. Les blessures d’Ada Hegerberg ou encore Catarina Macarino peuvent expliquer une partie de ces problèmes mais ne sont pas la cause globale.

Les occasions, les Lyonnaises les ont. Elles n’arrivent juste pas à les transformer avec une disette chez les attaquantes. Il faut remonter à la défaite contre Arsenal pour voir une joueuse de la ligne offensive trouver le chemin des filets. C’était Melvine Malard et cette dernière est d’ailleurs l’un des symboles de cette inefficacité. Incapable de marquer dans le jeu, l’OL a décidé de miser sur les coups de pied arrêtés pour forcer le destin.

"Quand on a la qualité des frappeuses qu’on a à l’OL et des joueuses de tête, ça doit être un gros point fort pour nous, a noté la coach lyonnaise après la rencontre. On marque sur coup-franc mais il y a certainement des coups de pied arrêtés qu’on aurait dû mieux exploiter. On va continuer à travailler, il nous reste du travail c’est évident mais c’est très positif."

Dimanche face au Havre, c’est un coup-franc bien senti de Lindsey Horan qui a forcé la décision. Ce but n’est que le dernier exemple d’une équipe qui a désormais 41% de ses buts sur phase arrêtées depuis le début de l’exercice. Avec Selma Bacha ou la milieu américaine, la qualité technique est là tandis que Wendie Renard a toujours son jeu de tête. Néanmoins, ces 7 buts sur 17 en D1 féminine montrent aussi que le chantier est grand chez les Fenottes.