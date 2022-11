OL - Le Havre (1-0) : Bompastor trouve "important de commencer la série par une victoire"

Après le nul concédé à Guingamp il y a deux semaines, l’OL a renoué avec la victoire contre Le Havre, dimanche (1-0). Un succès qui fait du bien aux têtes avant l’arrivée de la Ligue des champions.

Ce sont presque huit finales qui attendent les Lyonnaises d’ici au 21 septembre prochain. Après une coupure de deux semaines, l’OL a repris son rythme d’enfer de ce début de saison contre Le Havre, dimanche. Et il ne sera pas de tout repos si les Fenottes veulent continuer à rêver en grand durant la deuxième partie de saison. Après le club normand, les joueuses de Sonia Bompastor affrontent le FC Zurich par deux fois, le Paris FC, Dijon, le PSG, Arsenal et la Juventus Turin. Le succès dominical contre Le Havre n’est donc pas de trop. "On a une série de huit matchs très importants qui vont nous permettre de finir cette année. De lancer cette série avec une victoire c’était important mentalement mais aussi sur le plan comptable", a déclaré Bompastor après la rencontre sur OLPlay.

Grâce à ce succès, l’OL garde ses deux points d’avance sur le PSG et quatre sur le Paris FC. Si l’efficacité offensive est encore un gros point noir dans cette première partie de saison, l’entraîneure lyonnaise a préféré dégager du positif dans cette courte victoire à domicile. "Sur le contenu et le résultat, je suis satisfaite. J’ai vu une équipe de caractère. On s’était dit qu’il fallait réagir après le nul contre Guingamp. Il y a du positif. Défensivement, on a été très solide. J’ai bien aimé aussi dans l’utilisation du ballon et les ressorties de balle. Mais comme je le répète, il y a les 30 derniers mètres et c’est encore un point où l’on pêche. Mais il y a clairement du positif."

Place désormais à la préparation du déplacement en Suisse dès mercredi. Avec un seul point en deux matchs de Ligue des champions, l’OL n’a plus le droit à l’erreur et doit gagner.