OL : "Textor a failli réduire 75 ans d’histoire"

Mis sur la touche à l’OL et Eagle Football Group, John Textor tire encore les ficelles à Botafogo. Néanmoins, l’emprise réduite de l’Américain à Décines devrait éviter à un club historique de sombrer.

Mercredi dernier, l’OL a sauvé sa présence en Ligue 1 qui dure depuis 1989. Pourtant, le club lyonnais n’est pas passé loin de la correctionnelle. Sans un changement de direction le 30 juin dernier, l’avenir rhodanien se serait très certainement passé en Ligue 2, voire pire. Car, si Michele Kang, appuyée par Ares notamment, a sauvé la tête de l’OL, les pots cassés de John Textor ont failli coûter très cher. Entre opérations opaques, vente des bijoux de famille, l’Américain a réussi à duper son monde.

Pas seulement les instances, mais aussi les supporters, les médias, la direction. Il a fallu le temps, mais la relégation administrative en Ligue 2 prononcée par la DNCG a peut-être été un mal pour un bien à Décines. "Son discours était creux. Il n’y avait pas de vision sur trois, cinq ou dix ans. Le pourquoi il était là… A part l’argent, il n’était pas là pour faire grandir l’OL. C’était de s’enrichir, de gagner de l’argent sur le dos de l’OL pour financer sa danseuse qu’était Botafogo, a pointé Nicolas Puydebois dans Tant qu’il y aura des Gones. Il n’y avait pas de sens pour les Lyonnais, pour le club. Il n’y avait pas de projet John Textor."

"C'est un magouilleur"

Avec la vente de Thiago Almada ces dernières heures, l’environnement lyonnais a un énième (et dernier ?) exemple de la politique de John Textor et des combines qu’il semble avoir réussi à faire grâce à la multipropriété. Finalement, le chapeau de cow-boy, les grands sourires ou encore les "on a l’argent" lors de la dernière journée de Ligue 1 n’étaient que des écrans de fumée. Et tout le monde est tombé dedans. "Il s’est mis en avant, il parle, il communique mais il n’agissait pas. Il n’est que sur la communication et le buzz. C’est un magouilleur qui a trompé tout son monde, enrage notre consultant. En l’espace de trois ans, il a failli réduire 75 ans d’histoire d’un club qui a été construit marche après marche." En reprenant les rênes, Michele Kang ne va pas tout faire revenir à la normale. Mais le projet s’annonce bien plus solide.