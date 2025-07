À la recherche d’un ailier, l’OM a pris des renseignements auprès des agents de Malick Fofana. Seulement, cette approche pour le joueur de l’OL remonte avant tout au printemps et a très peu de chance d’aboutir.

Avec le maintien en Ligue 1 assuré depuis une semaine, les supporters de l’OL espéraient sûrement voir quelques noms sortir pour venir renforcer l’effectif de Paulo Fonseca. Il y a certes un encadrement des indemnités de transferts, mais cela n’empêche pas d’aller flairer quelques bons coups. Pour l’instant, c’est le calme plat ou du moins un travail en sous-marin. C’est avant tout dans le sens des départs que l’OL fait la Une avec notamment la vente de Thiago Almada à l’Atlético de Madrid ces dernières heures. Un coup dur offensif après le départ de Rayan Cherki et qui pourrait ne pas être le dernier. En plus des deux meneurs, Malick Fofana fait également partie de ces candidats à un départ, bien que le Belge ne soit pas contre vivre une deuxième saison comme un titulaire. Entre réalité sportive et financière, l’OL va devoir faire un choix avec son ailier.

Un transfert irréalisable ?

Dans le viseur de clubs anglais ou encore du Bayern Munich, que l’OL affrontera en amical, Malick Fofana est par ailleurs dans la short-list de l’OM pour renforcer les ailes marseillaises. Il n’est pas la priorité, qui reste le Brésilien Paixao, mais les dirigeants olympiens ont bien tenté quelques approches. Seulement, ces dernières ne seraient pas récentes d’après L’Equipe et remonteraient avant tout au printemps. Une période durant laquelle Fofana a changé d'agents pour être désormais représenté par l’agence Roc Nation. Les mêmes représentants que l'ancien Marseillais Luis Henrique. Un intérêt qui remonte donc et qui n’a que peu de chances d’aboutir. On imagine mal l’OL vendre l’un de ses joyaux à un concurrent, alors que la nouvelle direction cherche à installer un climat de confiance avec l’environnement lyonnais.