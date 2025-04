OL - Mercato : Fofana change de représentants

Toujours blessé, Malick Fofana en a profité pour changer de représentants et rejoindre l’agence de Vinícius Júnior.

La dernière trêve internationale et la victoire face au LOSC ce samedi (2-1) ont entamé les réserves offensives des Lyonnais. Ils ont perdu successivement Malick Fofana et Ernest Nuamah en l’espace de quelques semaines. A présent, le casse-tête commence pour Paulo Fonseca et son staff à l’approche de grandes échéances en Europa League et en Ligue 1. En effet, le Ghanéen avait enfin trouvé son rythme de croisière, tandis que le Belge était redevenu le joueur impactant qu’il était, notamment en sortie de banc, après un léger coup de mou en début d’année.

Ce dernier est d'ailleurs sur le retour, et pourrait retrouver la compétition d'ici une dizaine de jours. Un élément clé pour la fin de saison des Rhodaniens. Et ensuite, sera-t-il toujours au club pour poursuivre son développement ? Ce lundi, le bien informé Fabrizio Romano affirme qu’il a changé d’agence pour rejoindre Roc Nation Sports Brazil. La société s’occupe des carrières de Vinícius Júnior ou encore Lucas Paqueta, ancien meneur de jeu de l’OL. Il avait été transféré à West Ham en août 2022.

Un changement d’échelle pour un transfert dès cet été ?

Arrivé au club en janvier 2024, Malick Fofana s’était montré d’emblée décisif en Ligue 1. Il a fait partie des éléments permettant à l'Olympique lyonnais de réaliser sa remontée durant l'exercice 2023-2024. Deuxième meilleur réalisateur en Ligue Europa cette saison (6), l’ancien de La Gantoise continue de se montrer efficace aussi en Ligue 1 (4 buts, 4 passes décisives).

L’envergure prise par l'ailier se voit aussi dans son changement d’agent. Auparavant chez DW Sports Management, il avait les mêmes représentants que le Rennais Arnaud Kalimuendo ou l’attaquant de Francfort Elye Wahi. Reste à voir si ce bouleversement est le premier pas vers à un transfert lors de la future intersaison. Période lors de laquelle il sera à coup sûr convoité.