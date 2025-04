Alexandre Lacazette avec Corentin Tolisso après l’un de ses buts lors de Lille – OL (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Deux des trois joueurs avertis samedi contre Lille (2-1), Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette, sont en sursis. Au prochain carton jaune, ils seront suspendus.

Lorsque deux leaders se trouvent dans cette situation, la donne est forcément à prendre en considération, encore plus en fin de saison. Déjà en sursis en Ligue Europa lors du quart de finale contre Manchester United, Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette le sont également en Ligue 1.

Au cours du premier acte face à Lille (2-1), les deux capitaines rhodaniens ont écopé d’un avertissement. Le problème ? Ils sont maintenant sous le coup d’une suspension pour accumulation de cartons jaunes.

En sursis jusqu'à la fin de saison

Le premier nommé avait déjà reçu une "biscotte" contre Nice (0-2), tandis que l’avant-centre avait connu la même mésaventure face à Brest (2-1) une semaine plus tôt. Résultat, ils évolueront avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête jusqu’à la fin de la saison. Plus précisément, le milieu de terrain devra se tenir à carreau jusqu’au dernier match contre Angers. Quant à l’attaquant, il lui faudra être vigilant jusqu’au déplacement à Monaco lors de l’avant-dernière journée.

Ils rejoignent dans cette situation Tanner Tessmann, le troisième Lyonnais concerné actuellement par une possible suspension. On rappellera que lors de la prochaine partie en Ligue 1 à Auxerre, l’AJA aura deux éléments punis pour cette même raison, Elisha Owusu, qui est aussi blessé, et Han-Noah Massengo.