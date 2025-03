Ligue Europa : plusieurs joueurs en sursis avant OL - FCSB

La joie des joueurs de l’OL, dont Cherki et Tolisso, après la victoire à Nice (Photo by Valery HACHE / AFP)

Comme lors du match aller, quatre joueurs de l'OL sont sous la menace d'une suspension en cas de cartons jaunes. Corentin Tolisso, Alexandre Lacazette, Moussa Niakhaté ainsi qu'Ainsley Maitland-Niles louperont le quart aller en cas d'avertissement ce jeudi soir.

Real Sociedad ou Manchester United ? Après la belle victoire (1-3) à Bucarest jeudi dernier, l'OL est en position plus que favorable pour accrocher son billet pour les quarts de finale de la Ligue Europa. Encore faut-il réussir à finir le travail à la maison. Seulement, la perspective de jouer le club espagnol ou la formation anglaise et surtout d'accrocher un nouveau top 8 européen devraient largement suffire comme source de motivation. Reste à la montrer sur le terrain, jeudi soir à partir de 21h pour rêver d'un déplacement le 17 avril prochain à Anoeta ou du côté d'Old Trafford, qui sera remplacé d'ici à quelques années par une enceinte flambante neuve.

Remise à zéro après les quarts de finale

En attendant de voir aussi loin, certains joueurs de l'OL vont devoir se tenir à carreaux pour éviter de louper le potentiel quart à la maison et qui se tiendra le 10 avril à Décines. Au match aller, aucun Lyonnais n'a reçu de cartons de la part de Tobias Stieler, ce qui veut dire que la liste des joueurs en sursis reste la même. Avec déjà deux jaunes au compteur, Corentin Tolisso, Ainsley Maitland-Niles, Alexandre Lacazette et Moussa Niakhaté vont jouer avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, jeudi soir. Et ce jusqu'à la fin des quarts de finale, comme le stipule le règlement de l'UEFA.