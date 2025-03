Anthony Taylor arbitrera OL - FCSB jeudi (21h)

En position plus que favorable pour la qualification, l’OL reçoit le FCSB jeudi (21h) à Décines. L’UEFA a choisi de miser un arbitrage à l’anglaise avec la nomination de l’expérimenté Anthony Taylor.

Il faudrait un miracle ou plus pour voir le FCSB accéder aux quarts de finale de la Ligue Europa. Mais dans le football, l'acquis n'a pas sa place et l’OL ne devra pas se reposer sur ses lauriers, car il a 97% de chances de se qualifier après la victoire 3-1 à l’aller à Bucarest. Les joueurs lyonnais l’ont rapidement mis en avant, il "faut finir le travail à la maison".

Jeudi à 21h, les coéquipiers de Rayan Cherki devront faire comme s’il n’y avait pas eu de match aller et que seule une victoire peut les envoyer dans le top 8 de cette Ligue Europa. Il faudra pour cela réagir un peu mieux à l’intensité mise par le FCSB, il y a une semaine, et répondre physiquement. Ce devrait d’ailleurs un match avec peu de temps morts si l’on se fie à la réputation de l’arbitre de la rencontre, Anthony Taylor.

Une finale de Ligue Europa arbitrée en 2022-2023

Plus qu’expérimenté en Premier League, il a fait parler de lui ces derniers jours avec une controverse sur un coup-franc et un mur placé au-delà de la distance, ce qui a profité à Bruno Fernandes et Manchester United contre Arsenal. Toutefois, l’arbitre de 46 ans a roulé sa bosse dans le championnat anglais et en Europe avec notamment la finale de Ligue Europa, il y a deux ans entre le FC Séville et l’AS Roma. Jeudi soir, Taylor sera assisté de ses fidèles assistants Gary Beswick et Adam Nunn. Le reste du corps arbitral sera également anglais avec Sam Barrott comme arbitre remplaçant ainsi que Jarred Gillett et Michael Salisbury à la VAR.