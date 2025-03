L’OL ne veut pas crier à la qualification trop vite contre le FCSB

Vainqueur du FCSB en fin de match (1-3), l’OL a réussi à prendre une certaine avance avant le match retour. Néanmoins, les Lyonnais ne veulent pas crier victoire trop vite et veulent finir le travail à Décines, jeudi prochain.

De notre envoyé spécial à Bucarest.

L’effusion de joie observée sur les trois buts jeudi soir a été bien plus retenue au moment du coup de sifflet final. Rayan Cherki a certes levé les bras au ciel, mais ce geste voulait avant tout dire que l’OL avait souffert jeudi soir à l’Arena Nationale et que la victoire (1-3) acquise à Bucarest était comme une libération, un soulagement. Celui d’avoir répondu présent après les remous des derniers jours, mais aussi d’avoir pris une belle option dans la course à la qualification pour les quarts de finale.

Au moment de se projeter sur le match retour à Décines, jeudi prochain, les Lyonnais ont deux buts d’avance sur le FCSB. Dans une période pas si lointaine, marquer trois buts à l’extérieur aurait déjà été signe de qualification. Ce n’est plus le cas, mais tous les voyants sont au vert pour voir l’OL retrouver le top 8 européen, trois ans après sa dernière participation à une Coupe d’Europe. "Le coach nous a rappelé qu’il était important de gagner ce (jeudi) soir et c’est ce qu’on a fait", acquiesçait Malick Fofana après la rencontre.

"Il faudra finir le travail à la maison"

Néanmoins, les Lyonnais ne se projetaient pas déjà sur un quart de finale contre Manchester United ou la Real Sociedad. Il reste encore 90 minutes à disputer et l’on sait désormais à travers différents exemples récents que tout est possible dans le football. Cela remonte, mais l’OL garde également en souvenir la triste élimination contre le CSKA Moscou en 2018 après avoir gagné en Russie. Il n’y avait eu que 1-0 en terres moscovites, mais le but à l‘extérieur comptait encore double.

L’heure n’est donc pas à l’excès de confiance, d’autant plus que le FCSB a donné du fil à retordre à la formation de Paulo Fonseca. "Ce (jeudi) soir, nous avons fait un grand match, mais nous ne sommes pas encore qualifiés. Je continue à dire que jouer contre cette équipe est très difficile". Le coach portugais avait déjà prévenu avant ce match aller, il ne va pas dévier de sa ligne de conduite, bien suivi par ses ouailles. Rayan Cherki et Malick Fofana l’ont assuré, "il faudra finir le travail à la maison" jeudi prochain au Parc OL.