Fonseca (OL) : "Je paye pour la situation générale du foot français"

Paulo Fonseca lors de FCSB – OL à Bucarest en Ligue Europa (Photo by Mihnea Tatu / Lightspeed Images / DPPI via AFP)

Au lendemain de sa sanction, Paulo Fonseca a pu célébrer son anniversaire de façon plus heureuse avec la victoire de l’OL (1-3). Néanmoins, l’entraîneur était encore très remonté et parle d’injustice.

De notre envoyé spécial à Bucarest.

Mercredi, il avait presque fait vœux de silence devant le parterre de journalistes venus pour la conférence d’avant FCSB - OL. Il réservait avant tout son argumentaire pour la commission de discipline prévue une heure plus tard. Le discours tenu par Paulo Fonseca n’a malheureusement pas réussi à convaincre ces décideurs de lui accorder une légère grâce après son coup de sang contre Benoît Millot. Au contraire, la commission a été plus sévère que ce qui était attendu avec neuf mois d’interdiction d’entraîner l’OL, dont sept à ne pas pouvoir aller dans les vestiaires.

Une sanction choc dont ne s’était pas encore vraiment remis le coach portugais, ce jeudi soir. "Après ma sanction, je pense que nous avons la possibilité de faire des recours. Je m’attends à ce que ces recours me rendront peut-être justice, parce que la punition est injuste. J'ai neuf mois de punition pour une situation pour laquelle je devais m'excuser, comme je l’ai fait auprès des personnes et des arbitres."

"Je n'ai jamais fait d'agression physique, comme je peux le lire"

Plutôt sur la réserve dimanche après son coup de sang, l’entraîneur lyonnais s’est montré bien plus agressif suite à la victoire lyonnaise (1-3) à Bucarest. Est-ce le succès et les marques de soutien de tout un club qui lui ont redonné cette énergie ? Peut-être, mais Paulo Fonseca n’a pas mâché ses mots, à l’heure où l’OL va tenter de réduire sa suspension. "Je regarde ce cirque médiatique, qui continue à dire que j’ai fait une agression, mais tout le monde a pu voir que je n’ai pas touché un arbitre et je n’ai jamais eu l'intention. J’ai crié à la face de l’arbitre, mais je n'ai jamais fait une agression physique. Je pense que les personnes qui ont sanctionné m'ont fait payer pour la situation générale du foot français. Je suis la personne qui doit payer. J'ai vu ce qui est arrivé en France. Les sanctions étaient différentes. Ce n'est pas juste."

Le décor est planté, mais dimanche, c’est bien des tribunes de l’Allianz Riviera que Fonseca suivra Nice - OL. Le premier d'une longue série.