Paulo Fonseca a assisté à OL – Ludogorets (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Au regard de la situation actuelle et de son anniversaire, la femme et les enfants de Paulo Fonseca lui ont fait une surprise mercredi soir. Ils sont venus rejoindre le coach de l’OL à Bucarest.

De notre envoyé spécial à Bucarest.

Il n’y a rien de plus important que la famille et Paulo Fonseca l’avait rappelé mercredi soir avant FCSB - OL. Interrogé sur la situation en Ukraine, il avait avoué vivre des moments compliqués, lui qui est marié à une Ukrainienne et dont la belle-famille est toujours au pays. Cela a peut-être fait partie des multiples raisons de son craquage lors d’OL - Brest même si ce ne doit pas être une excuse. Avec le club lyonnais, l’entraîneur portugais a probablement trouvé une nouvelle famille, avec tout le soutien qui lui a été montré depuis quatre jours, mais rien ne remplace l’amour paternel ou d’une compagne.

Le club n'avait pas été mis dans la confidence

À ce petit jeu, sa femme Katerina, qui s'est offusquée de la sanction contre son mari, et ses enfants lui ont fait une belle surprise mercredi soir. En effet, selon les informations d’Olympique-et-Lyonnais, la situation autour du coach ont poussé la famille Fonseca à quitter Côme pour prendre l’avion, direction Bucarest. Cette visite qui a aussi permis de fêter les 52 ans de Paulo Fonseca s’est faite en dernière minute, le club n’ayant pas été mis au courant de cette arrivée. Mais par les temps qui courent, le soutien familial n’a pas été de trop pour accuser le coup de l’annonce de la suspension pour neuf mois.