La femme de Fonseca (OL) monte au créneau

Paulo Fonseca lors de Montpellier – OL (Photo by Sylvain THOMAS / AFP)

Après son dérapage contre Brest, Paulo Fonseca est suspendu 9 mois. Sa femme, Katerina Fonseca, réagit à sa suspension.

Cette suspension, qui court jusqu'au 30 novembre, doit être difficile à vivre pour Paulo Fonseca. Heureusement pour lui, il bénéficie du soutien indéfectible de ses proches. Après Déco, directeur sportif du FC Barcelone, Thiago Pinto, directeur sportif de Bournemouth, et José Pereira, président de l'association nationale des entraîneurs au Portugal, c'est au tour de son épouse, Kateryna Fonseca, de faire part de son mécontentement.

Avec une publication mercredi soir sur Instagram, la compagne du coach lyonnais a crié au scandale : "Neuf mois pour quelques secondes à crier ? Une décision absurde, absolument scandaleuse et sans précédent. Une justice équitable s'il vous plaît, pas une exécution politique". Pour l'Ukrainienne, son mari a payé le contexte général autour de l'arbitrage en France.

Un dérapage lié à son passage en Ukraine ?

De 2016 à 2019, Paulo Fonseca a entrainé le Chakhtar Donetsk en Ukraine. Un passage très important dans la vie du Portugais : "Cela a été des jours très marquants dans ma vie. C'est certain que ces jours seront dans ma mémoire et dans mon cœur pour le reste de ma vie". Le coach lyonnais a ensuite exprimé sa gratitude aux Roumains pour leur soutien à l'Ukraine dans son conflit géopolitique avec la Russie : "Je suis très tendu par cette situation mais je remercie les gens en Roumanie sur la manière dont vous supportez depuis toujours les Ukrainiens, explique-t-il, C'était des moments difficiles mais vous avez rendu ce moment plus facile à vivre grâce à votre soutien, je suis si reconnaissant". En effet, Paulo Fonseca a été contraint de quitter l'Ukraine avec sa famille suite aux tensions en Ukraine.

En conclusion, cette déclaration de Paulo Fonseca pourrait expliquer son comportement excessif lors du match entre l'Olympique Lyonnais et Brest.