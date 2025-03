Ligue Europa : À quoi s'attendre pour l'OL avec le FCSB ?

Ce jeudi 6 mars, l'OL affronte le FCSB en huitième de finale aller de Ligue Europa. Mais à quoi doivent réellement s'attendre les joueurs de Paulo Fonseca à Bucarest ?

La situation de Paulo Fonseca occupe toutes les conversations, mais l'OL a malgré tout un match à jouer ce jeudi soir à Bucarest. Pour les huitièmes de finale aller de Ligue Europa, la formation lyonnais affronte le FCSB à l'Arena Nationale. Dans l'émission TKYDG de ce lundi 3 mars, notre intervenant Alexandre Lazar, a présenté les forces et faiblesses du club roumain, inconnu pour la plupart des supporters lyonnais. "Au niveau défensif, l’équipe est stable, même si le défenseur central sud-africain Ngezana a des soucis physiques depuis quelques jours. De plus, le latéral Valentin Cretu est suspendu suite à une accumulation de carton, nous explique le journaliste pour So Foot. Globalement, c'est une équipe disciplinée et assez réaliste."

Une formation qui compte ses blessures

En effet, lors de la phase de Ligue, le FCSB n'a inscrit que 10 buts en 8 matchs. Mais à côté de ça, le gardien roumain Stefan Tarnovanu est le deuxième portier de Ligue Europa avec le plus de clean sheet obtenus (5). Au niveau des faiblesses, notre spécialiste du football roumain déclare : "Les nombreuses blessures représentent la plus grande faiblesse du FCSB pour cette double confrontation. Olaru, le meilleur joueur de l'équipe, est blessé, tout comme l'attaquant vedette Bîrligea." Le FCSB est également l'équipe la plus rugueuse cette saison en C3 (154 fautes). En prenant ces différents éléments en compte, les Lyonnais devront être inspirés pour percer la ligne défensive du FCSB. Ils ne doivent pas sous-estimer un adversaire qui, bien que fragilisé, possède encore des atouts à faire valoir.