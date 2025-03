Ligue Europa : face à l'OL, le FCSB sera très diminué

Confronté aux blessures et à la suspension d'un titulaire, le FCSB sera très loin d'être au complet contre l'OL jeudi. Le capitaine et l'attaquant "vedette" manqueront à l'appel.

Du côté de l'OL, la seule incertitude concerne Abner. Le latéral gauche est blessé et a manqué les deux dernières sorties face au PSG (2-3) et Brest (2-1). Pour le reste, le groupe rhodanien sera au complet pour défier le FCSB jeudi en 8es de finale de Ligue Europa. Un luxe après plusieurs mois de compétition, ce que n'a pas la formation roumaine.

Le secteur offensif amputé de ses meilleurs éléments

L'infirmerie est pleine ou presque du côté de Bucarest, avec des éléments importants de l'effectif sur le flanc. "Les principales faiblesses viennent des blessures. J'aurais aimé avoir de l'espoir pour cette double confrontation, mais le meilleur joueur et capitaine Darius Olaru est absent depuis la reprise, a commenté Alexandre Lazar, du compte X le Footroumain, dans Tant qu'il y aura des Gones. Il va louper le reste de la saison. L'avant-centre vedette, Daniel Bîrligea est lui aussi forfait pour trois semaines. Et en plus, son remplaçant, un Français, Jordan Gele, n'est pas qualifié. On ajoute à cela Siyabonga Ngezana (défenseur) sur une jambe, ça fait beaucoup. Le banc sera peu fourni."

Le spécialiste a ainsi décrit un secteur offensif amoindri, avec Olaru, Bîrligea et Gele en moins. Défensivement, on soulignera aussi la suspension de Valentin Cretu, le latéral droit très expérimenté. Le FCSB comptera néanmoins sur quelques pièces maîtresses, comme l'arrière-gauche Risto Radunovic ou encore David Miculescu. Ailier droit, ce dernier incarnera la principale menace roumaine en l'absence d'Olaru et Bîrligea.