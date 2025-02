FCSB - OL : le club roumain aura un joueur suspendu

Valentin Cretu, latéral droit très expérimenté du FCSB, manquera le match aller du 8e de finale de Ligue Europa contre l’OL.

L’Olympique lyonnais n’aura pas ce problème dans une dizaine de jours en Roumanie. Le FCSB, anciennement Steaua Bucarest, ne pourra pas compter sur l’un de ses cadres lors du prochain match de Ligue Europa, le premier de la double confrontation face à l’OL. Averti au cours du barrage retour contre le PAOK, gagné 2 à 0, Valentin Cretu, footballeur de 36 ans, a récolté son troisième carton jaune de la campagne.

Cela signifie qu’il sera suspendu pour le duel du 6 mars prochain face aux Rhodaniens (18h45). Un coup dur pour le club roumain. Le défenseur, qui évolue au poste de latéral droit, est en effet un élément clé du groupe. Il a déjà disputé 41 rencontres cette saison, dont 34 comme titulaire. Il ne pourra pas apporter son expérience à l’équipe, au moins pour la première manche.

Du côté de l'OL, 3 joueurs en sursis

Il sera de retour pour la seconde, à Décines, une semaine plus tard. Du côté du groupe de Paulo Fonseca, plusieurs footballeurs devront faire attention à ne pas recevoir d’avertissement. C’est le cas de Moussa Niakhaté, Ainsley Maitland-Niles, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. Trois cadres donc, dont, avec le champion du monde 2018, l’homme le plus en forme en ce moment du côté lyonnais. Ces quatre garçons devront se méfier, car une "biscotte" serait synonyme de punition pour la partie suivante. Le compteur sera remis à zéro à l'issue des quarts de finale.