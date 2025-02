Tolisso n'en finit plus d'affoler les compteurs avec l'OL

Lors de la défaite 3-2 de l'OL face au PSG, Corentin Tolisso a de nouveau inscrit un but et entre davantage dans l’histoire du club lyonnais.

Corentin Tolisso a une nouvelle fois trouvé le chemin des filets. En effet, lors de la 23e journée de Ligue 1, l'OL recevait le PSG. Après un une première période plutôt moyen des deux formations, les Parisiens ont accéléré le rythme et ont marqué deux buts en l'espace de six minutes. Par la suite, l'équipe de Paulo Fonseca a montré une certaine révolte, d’abord par l’intermédiaire de Rayan Cherki (83e) puis grâce à un but de Corentin Tolisso. Seulement, il était déjà trop tard et les Lyonnais se sont inclinés face aux Parisiens (2-3). Malgré la défaite, le vice-capitaine de l’OL a confirmé sa bonne dynamique grâce à son but.

Quatre buts consécutifs en Ligue 1

Effectivement, le milieu français a inscrit son quatrième but consécutif en Ligue 1. Il est devenu le 5e milieu de terrain à marquer lors de quatre matchs à la suite avec l'OL en championnat après Serge Chiesa, Jean-Paul Bernad, Juninho et Nabil Fekir. De plus, Corentin Tolisso a inscrit un but lors des quatre premiers matchs de Paulo Fonseca. Il est ainsi devenu le 2e joueur de l’Olympique lyonnais à réaliser cette performance avec un entraineur après André Guy sous Aimé Mignot en 1968, selon les statistiques récoltées par le compte X Stats Foot. De quoi lui rouvrir en grand les portes de l'équipe de France en mars ?