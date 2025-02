Première Ligue : Émeline Rochebilière arbitrera Strasbourg - OL 

Après la trêve internationale, l'OL féminin retrouve le championnat samedi à Strasbourg dans le cadre de la 16e journée de championnat. Une rencontre qui sera arbitrée par Émeline Rochebilière.

Après trois victoires consécutives en championnat face au PSG (0-2) puis contre Montpellier (1-4) et pour finir face à Guingamp (7-0) l’OL féminin est en pleine confiance. Effectivement, grâce de ces trois victoires de suite, les Lyonnaises occupent actuellement la première place de la Première Ligue, avec une avance de sept points sur le Paris FC (2e). Cependant, pour maintenir, voire augmenter cet avantage, les joueuses de Joe Montemurro doivent impérativement éviter toute forme de relâchement. Mais pour le moment, de nombreuses lyonnaises sont en sélection pour la première trêve internationale de 2025.

Une arbitre qui a déjà croisé la route des Lyonnaises cette saison

Après cette pause, le 1er mars prochain, l'OL se déplacera à Strasbourg pour la 16e journée de la Première Ligue. Un match qui sur le papier devrait être plus qu’abordable puisque les Lyonnaises affrontent les avant-dernières du championnat. Émeline Rochebilière se chargera de l'arbitrage de cette partie. La Française a croisé la route de l’OL à deux reprises cette saison. La première fois lors du duel entre les Fenottes et Montpellier en octobre dernier, puis lors de la confrontation entre les Rhodaniennes et le FC Nantes en décembre.