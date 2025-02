Cherki en faux numéro 9, pas une première à l'OL

Dimanche soir, Paulo Fonseca a surpris son monde en alignant Rayan Cherki dans un rôle de faux numéro 9. Le test n'a pas été concluant, même si ce n'est pas la première fois que le joueur offensif évolue à ce poste avec l'OL.

Face au PSG, Paulo Fonseca a raté son pari. L'entraîneur portugais a beau assurer qu'il ne regrette pas la stratégie de départ, le visage montré par ses joueurs n'a pas été celui espéré pendant la première mi-temps. Incapable de garder le ballon, l'OL n'a pu exploiter les qualités de profondeur de Malick Fofana et Ernest Nuamah. Pourtant, en choisissant de mettre Rayan Cherki dans un rôle de faux numéro 9, Fonseca souhaitait voir sa formation être capable de mettre le pied sur le ballon en transition rapide et exploiter l'espace.

Ça n'a pas fonctionné avec un Cherki étant partout et nulle part à la fois. Néanmoins, l'expérience dans cette défaite (2-3) n'a pas été complètement négative pour le 18 lyonnais. "Cela ne me dérange pas. Je l'ai dit à plusieurs reprises, je suis là pour donner le maximum pour l'équipe. C'est un poste qui peut me plaire, car j'ai la liberté d'aller là où je souhaite. Je me suis retrouvé (contre le PSG) plusieurs fois seul dans des zones où je peux faire mal. C'est une position qui peut me plaire par la suite."

Un impact qui se retrouve limité

Décisif, en ramenant l'OL à 2-1, Rayan Cherki a certes marqué en étant dans une position centrale. Seulement, cela faisait déjà plusieurs minutes qu'il avait abandonné ce rôle de fausse pointe pour retrouver un côté. Un repositionnement qui a permis à l'international Espoirs de retrouver de l'influence dans le jeu lyonnais. Tout sauf un hasard. Cependant, le pari de Paulo Fonseca n'est pas un coup d'essai. Rayan Cherki avait déjà évolué à cette position dans un passé plus ou moins récent.

Si les relations avec Peter Bosz n'ont pas forcément été au beau fixe, le technicien néerlandais avait utilisé Cherki dans ce rôle hybride contre deux grosses écuries : Monaco et Marseille. À chaque fois, l'OL s'était imposé même si Cherki n'avait pas réalisé d'actions décisives. Pierre Sage s'était, lui aussi, essayé à ce schéma dans la défaite à Décines contre Rennes (2-3) en janvier 2024. Comme Fonseca, le succès avait été relatif avec ce revers qui avait malgré tout lancé l'incroyable série de la saison dernière. Bis repetita ?