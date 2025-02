L'OL s'offre encore un festival offensif contre Guingamp (7-0)

Dans le choc des extrêmes, l’OL a fait respecter la hiérarchie contre Guingamp samedi soir (7-0). Les Lyonnaises reprennent sept points d’avance sur le Paris FC.

Entre l’OL féminin et Guingamp, tout opposait les deux formations ce samedi soir. Entre le leader et la lanterne rouge de Première Ligue, il y avait plus d’un niveau d’écart. Le match aller en avait donné un aperçu avec une très large victoire lyonnaise. Au GOLTC, la correction fut (presque) la même (7-0). Face à leurs supporters pour la première fois depuis plus d’un mois, les joueuses rhodaniennes n’ont pas tremblé face à la formation bretonne. Fortes d’une quatorzième victoire cette saison, les Fenottes reprennent sept points d’avance au classement sur le Paris FC et peuvent rejoindre leur sélection respective l’esprit léger. Tout n’a pas été parfait dans cette rencontre intervenue deux semaines après le succès Montpellier. Néanmoins, l’OL n’a pas eu besoin de forcer son talent.

Aucun tir pour Guingamp

Avant le match, Joe Montemurro espérait voir son équipe prendre rapidement le large pour gérer les temps de jeu. L’entraîneur australien a été entendu. Dès la 2e minute, Dumornay a pensé faire sauter le verrou breton, mais Agathe Kocher, l’arbitre de la rencontre, avait gentiment sifflé une faute de Diani sur la gardienne. Ce ne fut que partie remise puisqu’à la 10e, Vanessa Gilles plaçait un coup de tête sur un corner de Bacha (1-0).

Le plus dur avait été fait face à des Guingampaises qui ont logiquement subi, mais sans forcément le bus. D’ailleurs, c’est sur un raid solitaire que Dumornay est venue faire le break juste avant la demi-heure de jeu (2-0, 29e). Dans un match tout en gestion, mais pas sans imprécision, une transition rapide a permis à Chawinga, pas vernie face au but, de fixer et de décaler Diani sur sa droite. L’internationale française n’a eu qu’à ouvrir son pied pour corser l’addition (3-0, 35e).

Un triplé pour Diani

Si l’on pouvait penser que le score fleuve pouvait pousser Montemurro à faire des changements dès la pause, il n’en a rien été. Il a fallu que Diani s’offre un triplé sur des caviars de Bacha (59e) et Marozsan (62e) pour que les choses bougent côté lyonnais avec les sorties de la triple buteuse, Carpenter et Horan. Pas de quoi faire baisser l’efficacité. Pour fêter sa 100e disputée à Montpellier, Van de Donk n'a mis que quatre minutes pour trouver le chemin des filets (6-0, 70e). Dans ce récital offensif qui a vu Hegerberg et Le Sommer ne rentrer qu'à un quart d'heure de la fin, Sofia Huerta y est même allée de son premier but avec les Fenottes (7-0, 72e). L'après-midi ne pouvait être plus parfait pour les Fenottes.