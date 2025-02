L’OL sans Renard contre Guingamp

Wendie Renard lors de Paris FC – OL (Photo by Melanie Laurent / A2M Sport Consulting / DPPI via AFP)

Absente de l’entraînement vendredi, Wendie Renard a été préservée par le staff de l’OL. En vue du rassemblement de l’équipe de France, la capitaine lyonnaise n’a pas été retenue pour le match contre Guingamp ce samedi (17h).

Avec seulement deux matchs en un mois, les joueuses de l’OL féminin ont certainement dû trouver le temps long ces dernières semaines. Tout va s’accélérer après le rendez-vous contre Guingamp ce samedi (17h) à Décines. Une fois le coup de sifflet final, elles seront nombreuses à prendre la direction de leur sélection pour la première trêve internationale de 2025. Joe Montemurro l’a concédé, elles ne seront que quatre à rester entre Rhône et Saône, et encore. Le coach australien leur a accordé une semaine de répit avant de retourner aux affaire courante. Avant de penser Ligue des Nations, SheBelievesCup ou encore Pinatar Cup, il y a un match de championnat à jouer et à gagner, ce samedi.

Cette rencontre contre Guingamp, Wendie Renard ne la jouera pas. Préservée par le staff lyonnais, la capitaine fait l’impasse en vue des échéances internationales. "Nous allons évaluer si certaines joueuses ont besoin de plus de repos. Elles doivent être prêtes pour leur sélection et en revenir en bonne forme, avait précisé Joe Montemurro, en amont de la séance vendredi. Nous verrons qui jouera plus ou moins de minutes en fonction des matchs internationaux. Certaines joueuses en jouent trois, donc nous devons faire attention".

Les recrues hivernales devront encore attendre

Cela sous-entend qu’il pourrait bien y avoir quelques rotations dans le onze lyonnais notamment pour Ellie Carpenter et Lindsey Horan, qui auront un long voyage et trois rencontres à jouer en dix jours. Au rayon des absences, Damaris et Inès Benyahia sont toujours convalescentes tandis que Montemurro n'a, une nouvelle fois, pas conviée Vicki Becho. Les recrues hivernales que sont Tarciane et Elma Junttila Nelhage continuent, elles, leur mini stage de remise à niveau physique.

Le groupe de l’OL contre Guingamp : Benkarth, Endler - Bacha, Carpenter, Gilles, Huerta, Sombath, Svava - Dabritz, Dumornay, Horan, Majri, Marozsan, Van de Donk - Diani, Chawing, Hegerberg, Le Sommer.