Cinq joueuses de l’OL avec les Bleues en février

Eugénie Le Sommer et Amel Majri (OL) avec l’équipe de France à la Coupe du monde 2019 (Photo by CHRISTOPHE SIMON / AFP)

En vue du début de la Ligue des Nations en cette fin février, Laurent Bonadei a retenu 23 joueuses chez les Bleues. L’OL sera bien représenté avec cinq éléments dont la capitaine Wendie Renard.

Tous les regards sont dirigés vers la Suisse et l’Euro féminin qui se tiendra durant l’été, mais avant de penser au tournoi continental, l’équipe de France aura des fenêtres internationales pour le préparer au mieux. Avec le démarrage de la Ligue des Nations en cette fin février, les Bleues pourront se confronter à des matchs à enjeux afin de monter en puissance au fil des mois. Pour cette première fenêtre internationale, Laurent Bonadei a retenu un groupe de 23 joueuses, amputé de certains éléments comme Delphine Cascarino qui observe une trêve hivernale depuis la fin de la NWSL et est donc en manque de rythme. L’ancienne ailière de l’OL ne retrouvera pas donc pas certaines de ses anciennes partenaires entre Rhône et Saône dans les prochains jours. Elles seront au nombre de cinq pour le rassemblement à Clairefontaine.

Confiance maintenue à Majri

Pas de grosses surprises puisque les cadres Wendie Renard, Eugénie Le Sommer et Kadidiatou Diani. Déjà retenue lors de la dernière liste malgré un retour récent de blessure, Selma Bacha est logiquement de retour dans les 23 après avoir enchaîné ces dernières semaines avec l’OL. Même constat pour Amel Majri qui aurait malgré tout pu payer son absence pour blessure entre la fin décembre et mi-janvier. Toutefois, Laurent Bonadei semble compter sur la Lyonnaise, qui avait été laissée de côté par Hervé Renard sur la fin de son mandat et notamment les Jeux olympiques 2024.

La liste des Bleues : Lerond, Peyraud-Magnin, Picaud - Bacha, Bogaert, De Almeida, Lakrar, Mbock, N’Dongala, Renard, Samoura - Baltimore, Geyoro, Jean-Français, Karchaoui, Majri, Toletti - Bussy, Diani, Gago, Katoto, Le Sommer, Malard