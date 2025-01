Daniëlle van de Donk lors d’OL – Benfica (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Une semaine après la désillusion en Coupe de France, l'OL féminin retrouve le championnat avec un choc contre le PSG. Pour le déplacement parisien, Joe Montemurro doit se passer de Daniëlle van de Donk, blessée. En revanche, Amel Majri fait son retour de blessure, tout comme Melchie Dumornay.

Pendant que ses coéquipières préparaient le choc contre le PSG jeudi, elle se contentait avant tout d'un travail individuel et de puissance. Ce samedi, Daniëlle van de Donk ne sera pas sur la pelouse du Parc des Princes. Pas à 100% physiquement, la Néerlandaise n'a pas pris le train en direction de Paris vendredi et va donc regarder de Lyon le "Classique" du championnat de France féminin. Pour ce rendez-vous, Joe Montemurro est plutôt bien loti puisque l'entraîneur lyonnais ne doit déplorer que l'absence de Van de Donk. En effet, dans le groupe de 19 qui a rejoint la capitale, deux retours marquants sont à noter. Il s'agit de ceux d'Amel Majri et Melchie Dumornay.

Toujours pas de Junttila Nelhage

Touchée contre Nantes, l'internationale française avait été préservée contre Dijon et Reims afin d'être totalement remise. Même chose pour l'Haïtienne, malade pour le match de reprise en 2025 et qui n'avait pas pris part à la sortie de route rémoise. À ces bonnes nouvelles, Montemurro a également rappelé toutes ses forces vives, laissées au repos en Coupe de France. Christiane Endler, Selma Bacha ou encore Wendie Renard sont aptes, tandis que Vicki Becho fait les frais de tous ces choix. La recrue Elma Junttila Nelhage va, elle, encore patienter avant sa première convocation.

Le groupe de l'OL contre le PSG : Benkarth, Endler – Bacha, Carpenter, Gilles, Huerta, Renard, Svava, Sombath – Däbritz, Damaris, Dumornay Horan, Majri, Marozsan – Chawinga, Diani, Hegerberg, Le Sommer