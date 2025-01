Toulouse veut profiter du contexte pour se rapprocher de l’OL

À quatre longueurs de l’OL avant le match ce samedi (21h05), Toulouse est conscient de l’importance de ce rendez-vous de la 18e journée de Ligue 1. Face à une formation lyonnaise en pleine crise, le Téfécé pourrait se rapprocher des places européennes.

Il n’y a jamais de bons moments pour jouer telle ou telle équipe, mais très clairement, Toulouse débarque à Décines dans un contexte qui peut lui être favorable. Sonné par une défaite à Brest et une élimination à Bourgoin mercredi, l’OL essaye encore de comprendre ce qui lui arrive en ce moment. Dans le dur depuis le récital contre Francfort il y a un mois, la formation lyonnaise est loin de faire aussi peur qu’à la mi-décembre. Forcément, une bête blessée reste un meilleur tirage qu’une équipe en pleine bourre, mais l’entraîneur du Téfécé Carles Martinez Novell a quand même joué la carte de la prudence, tout en se montrant ambitieux. "Ils ne traversent pas un bon moment, mais Lyon est une bonne équipe avec de bons joueurs. Si nous y allons avec la conviction de pouvoir gagner, et si on a l’énergie nécessaire, tout sera possible."

L'Europe au centre des débats à Décines

Actuellement huitième de Ligue 1, Toulouse reste sur un revers 2-1 à domicile contre Strasbourg. Néanmoins, les différentes affiches du week-end ainsi que leur propre confrontation contre l’OL peuvent permettre aux Violets de se rapprocher des places européennes. Avant le coup d’envoi à Décines, ils ne sont qu’à quatre longueurs des Lyonnais, derniers qualifiés français pour l’Europe. L’enjeu est donc de taille aussi bien pour l’OL que pour Toulouse. "C’est une belle opportunité pour nous de nous en rapprocher. On sait que ce sera compliqué pour plein de raisons, et notamment par rapport au contexte." Ce contexte ? Une formation lyonnaise qui a l’obligation de se faire pardonner et qui doit donc montrer un tout autre visage qu’à Brest ou en Coupe de France.