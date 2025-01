OL : Sage, premières grosses turbulences à gérer

En poste depuis plus d’un an désormais, Pierre Sage vit sa première grosse crise avec l’OL. L’entraîneur espère une réaction de ses joueurs ce samedi (21h05), au risque de voir sa situation être également pointée du doigt.

Le visage était logiquement un peu plus fermé qu’à l’accoutumée, mais il n’a pas perdu son sens de l’humour malgré tout. Après l’élimination contre Bourgoin (2-2, 4 tab 2) en Coupe de France, Pierre Sage a passé une courte et difficile nuit. Suite à ce qu’il considère comme "une grande désillusion historique", le coach de l’OL a néanmoins dû faire preuve d’un rebond rapide afin d’entraîner ses joueurs dans son sillage. "C'est ma première grande désillusion. Je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup d'intensité dans la désillusion pour me poser des questions."

À défaut d’avoir pu revenir sur le résultat en Isère, le technicien français préfère regarder devant lui. La nouvelle étape se nomme Toulouse, dès ce samedi à Décines. Trois jours seulement après la sortie de route en coupe, l’OL va devoir se racheter, même si rien n’effacera le visage montré à Bourgoin.

"On a toujours su réagir après deux défaites"

Un rendez-vous important au niveau comptable, notamment avec la défaite de Monaco vendredi soir, mais aussi au niveau psychologique. Après la démonstration contre Francfort, l’OL n’a pas pris le virage attendu et est plongé dans une sorte de mini-crise depuis. Sage l’espère plus que passagère, bien qu’elle dure depuis un mois désormais. "Quand j'ai pris l'équipe, on a perdu les deux premiers matches. Quand j'ai été confirmé au poste, à la trêve hivernale dernière, nous avions perdu les deux premiers matches de Championnat. En début de saison, nous avons perdu les deux premiers matches de Championnat. À chaque fois, cette équipe a su réagir au pied du mur."

Si les joueurs sont logiquement pointés du doigt depuis mercredi soir, Pierre Sage estime que ses "cadres ne m’ont pas trahi" mais il sait également que dans le football, tout va très vite. Ce n’est pas lui sur le terrain, mais ce samedi, il est, lui aussi, attendu au tournant. L’élimination en Coupe de France contre une National 3 fait forcément tache sur le CV.

Textor a mis la pression en début de semaine

L’heure n’est pas à une remise en question de son poste, toutefois, le natif de Lons-le-Saunier sait qu’il joue gros contre Toulouse et à Fenerbahçe, jeudi prochain. Deux matchs qui doivent permettre à l’OL de rester dans la bonne direction de ses deux derniers objectifs de cette saison. Dans le cas contraire, la fragilité du poste qu’est celui d’entraîneur va forcément lui revenir en plein visage. "Je n'ai pas attendu cette mauvaise passe pour considérer que je suis chanceux d'être au poste que j'occupe et que ces choses-là peuvent être remises en cause du jour au lendemain. Je sais d'où je viens et ce qu'il a fallu que je fasse beaucoup de choses pour arriver là où je suis, ne pensez pas que je vais baisser les bras maintenant."

Déterminé, Pierre Sage veut "être jugé sur la durée" et on a vu la saison dernière que cela avait bien fonctionné. Cependant, l’OL était une équipe avant tout malade et le crédit était un peu plus illimité. Cette saison, le club lyonnais se veut ambitieux et John Textor a prouvé dans un passé proche au sein d'Eagle Football qu’il n’était pas du genre à faire dans le sentimental, même avec des coachs qu’il a lui-même choisis. D’ailleurs, le propriétaire américain n’avait pas manqué de souligner sur RMC que Sage restera en poste "aussi longtemps qu’il gagnera, c'est le sport". Une élimination historique est venue se greffer après cette déclaration et les mots du président résonnent forcément un peu plus.