OL – Toulouse : compo probable, horaire, diffusion TV

Rayan Cherki (OL) contre Toulouse (Photo by Valentine CHAPUIS / AFP)

Compo probable, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant l'affiche de la 18e journée de Ligue 1 entre l’OL et Toulouse.

Avant-match

L’OL a déjà disputé trois rencontres depuis le début de la nouvelle année et les performances sont toujours aussi inquiétantes. Ce samedi, les Lyonnais reçoivent Toulouse, pour le compte de la 18e journée de Ligue 1, et ont bien l’intention de rapidement faire oublier l’élimination en Coupe de France de mercredi face à Bourgoin-Jallieu (N3). En effet, après une piteuse prestation, les hommes de Pierre Sage ont pris la porte lors de la séance des tirs au but dès les 16es de finale de la compétition.

Actuellement sixième en Ligue 1, les joueurs de l’OL ont l’obligation de gagner afin de ne pas prendre du retard dans la course à la qualification en Ligue des champions. Pour cette rencontre, Pierre Sage devra se passer d'Alexandre Lacazette, ayant ressenti des douleurs ces dernières heures. Néanmoins,Maitland-Niles, annoncé comme plus qu'incertain, et Nicolas Tagliafico seront bien de la partie. Ce sera également le cas pour la nouvelle recrue de l’OL, Thiago Almada, fait sa première apparition dans le groupe pour cette rencontre. De leur côté, les Toulousains auront plusieurs blessés tels que leur capitaine Vincent Sierro.

La composition probable de l'OL

Perri - Mata, Caleta-Car, Niakhaté, Tagliafico - Veretout, Matic, Tolisso - Cherki, Mikautadze, Fofana

À quelle heure se joue OL - Toulouse ?

Benoit Millot dirigera cette affiche de Ligue 1. L'arbitre donnera le coup d'envoi de la rencontre à 21h05. Un horaire peu habituel qui a pour but "de permettre une meilleure éditorialisation des avant-matchs". Cette nouvelle case sera adoptée définitivement dans les programmations à partir de la 20e journée.

Sur quelle chaîne voir OL - Toulouse ?

Pour celles et ceux ne pouvant pas, ou n'ayant pas voulu se rendre au Parc OL, il faudra s'installer devant DAZN pour suivre la rencontre. Le diffuseur principal retransmettra la partie.