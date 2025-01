Poussé aux tirs aux buts par Bourgoin (National 3), l'OL a raté séance, à l'image de son match (2-2, 4-2 t.a.b), et ne verra pas les 8es de finale de la Coupe de France.

On avait peur du match piège, du rendez-vous qui sentait le soufre pour l’OL. Nous avons bien eu le droit à ce scénario pour le 16e de finale de Coupe de France face au presque voisin Bourgoin (National 3). On savait aussi que les coéquipiers de Corentin Tolisso seraient fragiles sur les contres, et ça n’a pas manqué, puisque son adversaire a été le plus dangereux en première période grâce à cette arme.

Malgré une possession largement à son avantage (75%), on a retrouvé cette même équipe lyonnaise en manque de vitesse, jouant globalement sur un faux rythme et surtout, qui semble avoir perdu toute spontanéité. En face, le FCBJ a tenté le coup à fond, à l’image de l’ouverture du score de Moujetzky à la 20e minute sur une frappe qui suivant un ballon mal repoussé par la défense (1-0). Le premier avertissement à la 11e n’avait donc visiblement pas suffi.

Matić et Mikautadze avaient mis l'OL sur de bons rails

Le pensionnaire de Ligue 1 n’a pas été beaucoup plus saignant ensuite, mais il a tout de même accentué légèrement la pression, avec quelques situations et débordements. Rien de très dangereux néanmoins pour Jay, le portier adverse, qui a simplement dû s’employer devant Tolisso (24e) et Malick Fofana (35e), avant que sur un corner en deux temps, Nemanja Matić ne soulage tout le monde en égalisant à quelques instants de la pause (1-1, 44e).

Très mécontent du premier acte de ses hommes, “inadmissible”, selon ses termes au micro du diffuseur, Pierre Sage n’a sûrement pas beaucoup plus apprécié les 45 dernières minutes. Pourtant, c’est son équipe qui avait repris les devants grâce à Georges Mikautadze, bien servi par Rayan Cherki (1-2, 64e). Mais auparavant, les Isérois étaient passés tout proches d’inscrire le deuxième but. Ce qu’ils feront finalement cinq minutes plus tard, par l’intenable Moujetzky. Sur le coup, Warmed Omari se troue sur sa passe et donne un face-à-face à l’attaquant, que celui négocie parfaitement (2-2, 69e).

Lacazette et Tolisso ratent leur tentative

Malgré des tentatives désespérées en fin de partie, l’OL n’a pas pu éviter la fatidique séance des tirs au but. Celle-ci a souri à Bourgoin, bien lancé par les deux arrêts de leur gardien devant Alexandre Lacazette et Tolisso. Si Moussa Niakhaté et Ernest Nuamah ont sauvé l’honneur, c’est comme un symbole Sofiane Atik qui a envoyé tout Pierre-Rajon au paradis et les Lyonnais en enfer. Ces derniers enchaînent une nouvelle déconvenue après le revers à Brest (2-1), et il ne sera pas facilement pour le staff de remettre les têtes à l’endroit avant de recevoir Toulouse samedi. En tout cas, le finaliste en titre est déjà dehors dans cette Coupe de France 2024-2025, et c’est loin d’être immérité.

Séance de tirs au but pour l’OL : tentatives réussies par Niakhaté et Nuamah ; manquées par Lacazette et Tolisso