Bourgoin - OL (2-2, 4-2 tab) : la Coupe de France, c'est déjà fini !

Éliminé par Bourgoin (National 3) ce mercredi en 16es de finale de la Coupe de France, l'OL n'a pas fait honneur à son statut de finaliste en titre. Découvrez les flops d'Olympique-et-Lyonnais.com.

Premier flop de Bourgoin - OL : le finaliste déjà sorti

On le sait, le calendrier de l'OL sera chargé jusqu'en février, voire plus selon son parcours en Ligue Europa, mais était-ce une raison pour à ce point ne pas respecter son statut de finaliste en 2023-2024 ? Déjà passé par la petite porte contre l'Entente Feignies-Aulnoye au tour précédent (2-1), il n'a cette fois-ci pas réussi à se dépêtrer de Bourgoin, pensionnaire de National 3. Bonne équipe au demeurant, comme il a pu le prouver ce mercredi, le FCBJ a livré la partition parfaite (2-2, 4-2 tab).

En face, l'Olympique lyonnais n'est jamais vraiment entré dans sa partie. Et même s'il a pris l'avantage succinctement, pendant cinq minutes entre la 64 et la 69e, il n'a pas mérité de passer ce 16e de finale. Une claque, une vraie, qui, il faut l'espérer, aide à réveiller tout ce petit monde, qui semble ailleurs depuis un mois maintenant. Le staff n'a pour l'instant pas la solution, et c'est le plus inquiétant.

Second flop : Omari coûte cher

Déjà sur la photo du premier but, avec une relance mal ajustée pour Nemanja Matić, qui se fait toutefois déborder trop aisément, Warmed Omari n'a pas rassuré à Pierre-Rajon. Sa fin de match, notamment à partir de son erreur sur le deuxième but berjallien, est cataclysmique.

Le manque de rythme, de repères avec ses coéquipiers, peut être une explication, mais il a perdu gros sans doute, lui qui commentait déjà ce genre de faute à Rennes. Malheureusement pour le défenseur, ses coéquipiers n'ont rien fait pour l'empêcher d'être l'un des, si ce n'est LE, héros malheureux du soir. Sa passe en retrait, qui aurait pu n'être qu'une petite action sans conséquence, restera comme celle qui a relancé les Isérois, alors que l'OL venait tout juste de reprendre la main.