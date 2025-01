Sage après Bourgoin - OL : "On va devoir assumer la honte"

Lamentablement éliminé de la Coupe de France après une prestation ratée, comme la séance de tirs au but (2-2, 4-2 tab), l'OL devra "assumer la honte", selon les propos de son entraîneur, Pierre Sage.

Pierre Sage est votre sentiment après cette élimination par Bourgoin aux tirs au but ?

Je n'ai pas eu la chance d'être un joueur talentueux, donc j'ai connu ce niveau et je sais comment se vivent ces choses-là. Lors de notre première période, nous avons renié trop de principes, ne faisant pas preuve de fierté ni d'honneur. En ce sens, je pense que Bourgoin mérite sa qualification au vu de ce que l'on a produit.

En voulez-vous à vos joueurs ?

"Je n'en veux à personne en particulier, mais à tous en même temps. On va devoir assumer la honte vis-à-vis de nos proches, de nos familles, des supporters, de ceux qui aiment le club, nos dirigeants, le monde entier... Comme je l'ai dit, c'est notre devoir de battre une équipe quatre divisions en dessous, et on n'a pas fait le job."

"On ne mesure pas les conséquences d'une défaite comme celle-ci"

Y a-t-il eu de la suffisance ?

"Ça va avec le reste. Lorsqu'on laisse l'initiative, le ballon et l'intensité à un adversaire qui évoluent en N3, ça veut dire qu'on n'est pas au rendez-vous et qu'on ne mesure pas les conséquences d'une défaite (terme utilisé par Sage plutôt qu'élimination, NDLR) comme celle-ci. Pour un club comme le nôtre, c'est presque une tragédie, dans le sens où il est illogique de perdre."

Ce sont des mots forts, quand d'habitude, vous êtes plus mesuré...

"C'est normal car si on tombe contre un adversaire de Ligue 1, j'arrive à être modéré. Je comprends qu'une rencontre se joue sur des détails, et qu'on peut mal jouer. Là, il y a d'autres éléments, et la pire des choses pour moi, c'est d'entendre chanter la formation adverse dans son vestiaire. C'est le premier élément de honte que je ressens, et je pense que ce n'est pas fini."