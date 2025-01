Warmed Omari lors d’Hoffenheim – OL (Photo by Daniel ROLAND / AFP)

Opposé à Bourgoin ce mercredi en 16es de finale de la Coupe de France, l'OL alignera une équipe loin d'être entièrement remodelée. Warmed Omari et Georges Mikautadze seront titulaires.

Pierre Sage a pris très au sérieux cette rencontre face à Bourgoin (mercredi, à 18 heures). S'il faudra se mesurer à un club bien moins coté sur le papier (pensionnaire de National 3), l'entraîneur de l'OL a aligné une équipe mixte entre titulaires et remplaçants pour le 16e de finale de Coupe de France. Parmi les visages moins habitués à figurer dans le 11, soulignons les présences de Warmed Omari et Georges Mikautadze.

Positionné en 4-2-3-1, l'Olympique lyonnais ne fait pas souffler ses jeunes Rayan Cherki et Malick Fofana, qui seront accompagnés derrière l'attaquant par Saïd Benrahma. Au milieu, les tauliers Nemanja Matić et Corentin Tolisso, le capitaine, sont titulaires. Dans les cages, on retrouve Lucas Perri, qui jouera donc ce tour de coupe plutôt que Rémy Descamps.

Une défense presque entièrement changée

En défense, là aussi quelques changements. Abner profite de la blessure de Nicolas Tagliafico samedi à Brest (2-1), tandis qu'Omari remplace Duje Caleta-Car. Il fera la paire avec Moussa Niakhaté qui garde sa place. Il sera le seul de l'arrière-garde d'ailleurs à avoir cette chance, puisque Clinton Mata voit Ainsley Maitland-Niles lui succéder par rapport au revers en Bretagne.

Le 11 de l'OL : Perri - Maitland-Niles, Omari, Niakhaté, Abner - Matić, Tolisso (C) - Benrahma, Cherki, Fofana - Mikautadze