OL : un nouveau partenaire pour l’Olympique lyonnais

Le logo de l’OL lors d’un avant-match (Photo by DENIS CHARLET / AFP)

Mardi, l’Olympique lyonnais a annoncé l’arrivée d’un tout nouveau partenaire. Il s’agit du groupe rhodanien OPNR, spécialiste de la rénovation énergétique.

En cette période de mercato, voilà une signature passée quelque peu inaperçue. Mardi 14 janvier, l’Olympique lyonnais a officialisé un tout nouveau membre dans sa grande famille. Pas un joueur, non, mais un partenaire. Au cours des quatre prochaines années, les deux entités collaboreront.

Une entreprise rhodanienne

La société locale, et même 100% rhodanienne, est basée à Solaize, commune appartenant à la métropole. L’an passé, elle a œuvré à plus de 60.000 chantiers, et pourrait profiter de ce coup de pub pour agrandir son affluence. Précisons aussi que son PDG, David Allain, est un passionné de football, spécialement supporter de l’OL.

Une information commentée par Cyrille Groll, le directeur du développement commercial du club du Rhône. “Notre communauté de partenaires se renforce aujourd’hui avec l’arrivée de Groupe OPNR, acteur majeur de son secteur. Cette nouvelle collaboration symbolise notre engagement commun envers l’excellence et la détermination à offrir les meilleures performances, a-t-il déclaré. Ensemble, nous allons exprimer le formidable potentiel de notre territoire et accompagner tous nos talents vers l’atteinte de leurs objectifs.”