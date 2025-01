Abner a "plus de caractère" depuis son arrivée à l’OL

Arrivé à l'OL en juillet 2024, Abner a passé le cap des six mois dans le Rhône. S'il est plutôt le numéro 2 dans la hiérarchie, il estime que cette expérience lui a conféré plus "de caractère".

Cet été, l’Olympique lyonnais ne s’est pas privé lors du mercato. De nombreux joueurs ont posé leurs bagages du côté de Lyon tels que Moussa Niakhaté, Georges Mikautadze ou encore Abner. Arrivé il y a un semestre pour la somme de 8 M€, et en concurrence avec un certain Nicolas Tagliafico, le Brésilien a déjà effectué de nombreuses minutes sous le maillot de l’OL.

En effet, cette saison, le latéral de 24 ans a disputé quinze rencontres toutes compétitions confondues, durant lesquelles il a joué plus de 980 minutes. Parmi ces quinze matchs, l’ancien membre du Real Séville a débuté en tant que titulaire à onze reprises. Un début d'exercice qui réussit plutôt bien au latéral gauche d’un point de vue personnel.

Il est devenu international brésilien

Devenu international sous le maillot de la Seleção (quatre capes), le défenseur a, au moins dans le statut, pris une autre dimension. Il s’est confié sur les éléments qu’il a pu améliorer depuis son arrivée à l’OL. "Je ne parlerais pas d’une évolution individuelle. C’est un ensemble de choses. Cela fait six mois que je suis là, mais je pense que j’ai plus de caractère aujourd’hui et je suis plus présent dans l’intensité du jeu", a résumé l'arrière-gauche, qui sera titulaire ce mercredi à Bourgoin en Coupe de France.