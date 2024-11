Le mercato estival 2024 plombe les résultats financiers de l’OL

En même temps que la DNCG avait la main lourde, Eagle Football Group (ex-OL Groupe) a dévoilé ses chiffres lors du premier trimestre de la saison 2024-2025.

C’est un vendredi noir auquel a été confronté l’OL en ce 15 novembre. De passage à Paris, John Textor n’était pas là pour une visite de courtoisie. Le propriétaire de l’OL souhaitait convaincre la DNCG du bien-fondé de sa stratégie avec Eagle Football Group et de sa quantité de ressources humaines, mais aussi économiques mises en commun pour le bien de tous. Cette défense n’a pas forcément ravi le gendarme financier qui a eu la main lourde avec l’OL :

Encadrement de la masse salariale, interdiction de recruter et rétrogradation à titre conservatoire jusqu’à l’issue de la saison. Ce n’était clairement pas le verdict attendu par John Textor qui a dû, dans la foulée, dévoiler les résultats financiers de l’OL via Eagle Football Group. La plupart des revenus sont positifs et pourtant le total des produits des activités est en recul par rapport à la saison précédente. Comment expliquer cela ?

60 millions d'euros qui ne sont pas rentrés dans le sens des montées

Le mot est simple et se résume au mercato estival 2024. Malgré la grande braderie mise en place par l’OL pendant tout l’été, le club a dû se contenter de miettes. L’offre de 20 millions d’euros d’Everton a rapidement fini par convaincre le club français de lâcher son meilleur défenseur la saison dernière (Jack O'Breine). Mamadou Sarr ou encore Mama Baldé ont été vendus, mais on est très loin des promesses faites. C’est surtout un net recul par rapport à l’exercice précédent. Sur le même trimestre, l’OL avait notamment vendu Castello Lukeba et Bradley Barcola pour une somme supérieure à 90 millions d’euros. Cette saison, ce ne sont qu'à peine 30 millions de ventes. Un différentiel de 60 millions d’euros qui explique le net recul des produits des activités passant de 66,1M€ au 30 septembre 2024, contre 123,1M€ un an plus tôt.