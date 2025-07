Euro : grâce à Jule Brand (OL Lyonnes), l'Allemagne bat la Pologne

Jule Brand fut élue joueuse du match entre l'Allemagne et la Pologne vendredi (2-0). Avec un but et une passe décisive, elle a plus que pesé sur la rencontre.

Voilà qui s'appelle marquer les points et les esprits. Jule Brand n'a pas encore commencé son aventure lyonnaise, mais elle a idéalement lancé son Euro et celui de l'Allemagne. Opposées à la Pologne, novice dans une grande compétition, la future Rhodanienne et ses coéquipières ont tout de même mis du temps à faire exploser le verrou. Malgré une forte domination, elles ont longtemps buté sur la défense et la gardienne polonaises.

Une merveille de frappe du gauche

Pas de but avant la pause, malgré une première tentative de Brand, obligeant Kinga Szemik à réaliser un bel arrêt (24e). C'est toutefois l'attaquante qui débloquera la situation à la 52e minute. Une frappe sublime du pied gauche dans la lucarne (voir ci-dessous), rien de mieux pour se mettre en confiance. Et comme si cela ne suffisait pas, elle a délivré un caviar à Lea Schüller moins de 15 minutes plus tard, d'un centre au second poteau (2-0, 66e).

Les Allemandes l'emportent donc 2 à 0, n'ayant pas franchement tremblé. Brand, elle, peut se réjouir de s'être montrée décisive. Elle tentera de récidiver contre le Danemark le 8 juillet prochain. Les Danoises ont manqué leur entame, chutant assez logiquement face à la Suède (1-0).