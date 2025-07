Euro : Jule Brand, dernière représentante d'OL Lyonnes

Les quarts de finale de l'Euro ont fait mal aux joueuses d'OL Lyonnes. Seule l'Allemande Jule Brand s'est qualifiée pour le dernier carré.

Elles étaient dix au départ, puis neuf en quarts de finale, et il n'en reste désormais plus qu'une à l'aube des demi-finales. Ce dernier tour de l'Euro aura été fatal aux ambitions de la grande majorité des joueuses de l'OL Lyonnes. Évidemment, toutes n'avaient pas les mêmes espérances au départ, mais cela fait un sacré coup de balai tout de même.

Les plus déçues sont incontestablement les Françaises, dominées par l'Allemagne de Jule Brand. L'attaquante est la dernière représentante des Fenottes, qu'elle vient de rejoindre. L'ailière et sa sélection ont battu les Bleues de manière quasiment héroïque, aux tirs au but, en étant réduites à dix pendant plus de 100 minutes (1-1, 5-6 tab). Les voilà face à une montagne, l'Espagne, pour une place en finale (mercredi 21 heures).

8 éliminées en quarts de finale

Cela fait cinq Rhodaniennes en moins d'un seul coup avec les éliminations d'Alice Sombath, Selma Bacha, Amel Majri, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto. Un peu plus tôt, Leila Wandeler et la Suisse était impuissante face à l'ogre espagnol (0-2). Le pays hôte pourra néanmoins se satisfaire de ce parcours, ayant réussi à sortir des poules.

La Norvège d'Ada Hegerberg et Ingrid Engen aura également des regrets après la défaite face à l'Italie dans les derniers instants (2-1). pourtant, l'attaquante avait égalisé pour les Norvégiennes. Enfin, le tournoi s'est terminé encore plus tôt pour Damaris Egurrola et les Pays-Bas, les Néerlandaises ayant été sorties dès la phase de groupes.