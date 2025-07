Elle avait du mal à l'expliquer. Samedi, la France et Selma Bacha ont encore manqué un rendez-vous avec leur histoire face à l'Allemagne (1-1, 5-6 tab). Une déception de plus pour la Lyonnaise avec les Bleues.

Trois à la suite, mais pas dans le bon sens. Après le Mondial 2023 et les Jeux Olympiques 2024, la France a encore cédé en quarts de finale d'une grande compétition. Surtout, on a l'impression que le scénario se répète, avec des Bleues dominatrices mais trop fébriles, et bien souvent incapables de concrétiser leurs occasions. Face à l'Allemagne samedi, c'est l'Euro qui s'est achevée aux tirs au but pour Selma Bacha et ses coéquipières.

Malgré leur supériorité numérique dès la 15e minute, et l'ouverture du score de Grace Geyoro, les Françaises ont à nouveau échoué à atteindre le dernier carré. Poussées en prolongation par des Allemandes courageuses, les joueuses de Laurent Bonadei pourront nourrir de gros regrets, avec notamment deux réalisations refusées à Delphine Cascarino et Geyoro pour hors-jeu.

"Ce n'est pas mérité"

Suite à l'élimination, Bacha reconnaissait être "mauvaise perdante". "Elles n'ont rien proposé. Elles ont bien défendu, elles ont été agressives, mais on les a dominées de A à Z. Cependant, elles ont bien tenu à dix. Je suis désolée de le dire, ce n'est même pas mérité, sauf qu'elles sont en demies, se désolait-elle. On commence à former un groupe. Cette défaite me fait mal même si je n'ai pas de larmes qui coulent."

On a surtout senti du dépit chez la footballeuse de 24 ans, qui a vécu toutes ces désillusions. "Je suis forcément déçue. On avait à cœur de tout donner pour notre pays. On avait des ambitions, on voulait aller jusqu'au bout. Nous avons eu deux buts refusés, une barre transversale, la gardienne a été exceptionnelle, énumérait la défenseure. Les tirs au but, c'est une chance sur deux. Je n'ai pas les mots, c'est une aventure qui s'arrête. On a joué comme on savait, on a eu la possession. Nous voulions prendre du plaisir, on s'est un peu précipitées sur certaines choses. On a manqué de chance."