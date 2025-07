L'OL Lyonnes a lancé sa campagne d'abonnement

Les joueuses de l’OL féminin avant Arsenal (Photo by Catherine Steenkeste / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Contrairement aux garçons, qui attendent de savoir le sort réservé par la DNCG, l'OL Lyonnes peut lancer sa campagne d'abonnement. Ce que le club a fait vendredi.

Tant qu'il ne saura pas dans quelle division il jouera en 2025-2026, l'Olympique lyonnais ne pourra pas entamer sa campagne d'abonnement. Un retard à l'allumage contraint, qui le forcera à accélérer la démarche au cœur de l'été. Il faudra surtout suivre la décision de la commission d'appel de la DNCG sur ce sujet.

Mais si désormais, il est lié à l'OL Lyonnes par Michele Kang, propriétaire des Fenottes et présidente des septuples champions de France (2002-2008), la situation du club n'a visiblement pas d'incidence sur les Rhodaniennes.

Entre 89 et 189 euros par personne

En effet, ces dernières ont lancé leurs offres d'abonnement pour les supporters. On y retrouve pas moins de huit propositions, qui comprennent les affiches de championnats et de Ligue des champions. Que vous soyez, deux, trois ou quatre, enfant, jeune adulte ou un peu plus vieux, une formule vous conviendra forcément. Les personnes en situation de handicap ont elles aussi leur suggestion, avec un accompagnant.

Individuellement, les prix oscillent entre 89 et 189 euros. Si vous êtes plusieurs, entre 129 et 169 euros par tête. Rappelons qu'à partir de la saison 2025-2026, les joueuses de Jonatan Giraldez disputeront l'ensemble de leurs matchs à domicile au Grand Stade. Une première pour les coéquipières de Wendie Renard.