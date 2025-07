Kadidiatou Diani et les Bleues célèbrent de but de Katoto (Photo by Darren Staples / AFP)

Le grand jour est arrivé pour les Bleues avec les cinq Lyonnaises, ainsi que pour les Pays-Bas de Damaris Egurrola, qui lancent leur Euro ce samedi.

On y est. L'Euro tant attendu débute ce samedi soir pour l'équipe de France. Cinq joueuses font partie intégrante de cette aventure européenne. Kadidiatou Diani, Marie-Antoinette Katoto, Amel Majri, Alice Sombath et Selma Bacha ont été retenues par Laurent Bonadei pour disputer le championnat d'Europe en Suisse du 2 au 27 juillet. Les Bleues sont tombées dans le groupe D avec l'Angleterre, les Pays-Bas et le Pays de Galles. Un programme relevé sur le papier avec les deux dernières championnes d'Europe : les Néerlandaises (2017) et les Anglaises (2022).

Damaris Egurrola dans la même poule que la France

L'internationale batave, Damaris Egurrola, a été sélectionnée par Andries Jonker pour l'Euro 2025. À l'OL Lyonnes depuis janvier 2021, la joueuse de 25 ans se retrouve avec la France dans le groupe D. Elle retrouvera ainsi ses cinq coéquipières lyonnaises pour l'ultime rencontre de la première phase, le dimanche 13 juillet à 21 heures. Les Néerlandaises visent un second sacre européen après celui de 2017 (4-2 contre le Danemark).

Le programme complet de la France à l'Euro 2025

France - Angleterre, samedi 5 juillet, 21 h 00

France - Pays de Galles, mercredi 9 juillet, 21 h 00

Pays-Bas - France, dimanche 13 juillet, 21 h 00

Le programme complet des Pays-Bas à l'Euro 2025

Pays de Galles - Pays-Bas, samedi 5 juillet, 18 h 00

Angleterre - Pays-Bas, mercredi 9 juillet, 18 h 00

Pays-Bas - France, dimanche 13 juillet, 21 h 00