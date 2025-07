Recrutée par l'OL Lyonnes vendredi, Korbin Albert a suscité un fort engouement sur les réseaux sociaux. La vidéo de son arrivée a largement été vue et repartagée.

Est-ce parce qu'elle est Américaine, pays du football féminin ? Ou pour une autre raison ? Toujours est-il que la signature de Korbin Albert n'est pas passée inaperçue vendredi. La milieu de terrain s'est engagée en faveur de l'OL Lyonnes pour les trois prochaines saisons, jusqu'en 2028.

Elle complète un recrutement conséquent des Fenottes, qui ont largement remodelé leur effectif. Elles ont fait venir Jule Brand (Wolfsburg), Marie-Antoinette Katoto (PSG), Ingrid Engen (FC Barcelone) et Ashley Lawrence (Chelsea), en plus d'Albert. Jeune joueuse de 21 ans, elle vient renforcer l'entrejeu en provenance du Paris Saint-Germain. Elle était en fin de contrat avec le club de la capitale.

4 fois plus que toutes les autres vidéos réunies

Et comme nous le disions, sa venue a suscité un fort engouement sur les réseaux sociaux. On remarque ainsi ce samedi que la vidéo annonçant son arrivée a déjà été visionnée plus de 4,4 millions de fois sur X (anciennement Twitter). Et à plus de 200 000 reprises sur Instagram. A titre d'exemple, celles des quatre précédentes recrues cumulent 950 000 vues. Pour voir la championne olympique en action, il faudra maintenant patienter. Reprise prévue le 21 juillet pour le groupe de Jonatan Giraldez.