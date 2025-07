Damaris Egurrola face à Korbin Albert lors d’OL – PSG (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

La valse des signatures continue à l'OL Lyonnes. C'est maintenant Korbin Albert qui pose ses valises au sein du club rhodanien.

L'OL Lyonnes s'active en coulisses afin de renforcer au maximum son effectif pour la saison 2025-2026. La direction a notamment bouclé les arrivées de Jule Brand (Wolfsburg), Marie-Antoinette Katoto (PSG), Ingrid Engen (FC Barcelone) et Ashley Lawrence (Chelsea). Par ailleurs, Lily Yohannes (Ajax) devrait suivre le mouvement dans les prochains jours. Internationale avec les États-Unis (8 sélections), elle a brillé avec l'Ajax Amsterdam la saison passée : 6 buts et 3 passes décisives en 21 titularisations. Une Américaine peut en cacher une autre. Sa compatriote, Korbin Albert, qui évoluait au Paris Saint-Germain, rejoint l'OL Lyonnes.

Un talent qui reste à polir

Ce vendredi, l'OL Lyonnes a officialisé la venue de la milieu, libre depuis la fin de son contrat avec le PSG le 1er juillet. L'Américaine a signé un contrat de trois ans avec l'équipe de Jonatan Giraldez. En Première Ligue depuis l'hiver 2023, la joueuse de 21 ans vient renforcer l'entrevue des Fenottes. La saison passée, elle a inscrit huit buts et deux passes décisives en vingt-sept rencontres disputées avec le club de la capitale. Après Katoto et Lawrence, c'est donc une nouvelle ex-Parisienne qui débarque entre Rhône et Saône.