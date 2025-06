Libre après la fin de son aventure avec le PSG, Marie-Antoinette Katoto a choisi de rester en France. L'attaquante internationale française s'est engagée jusqu'en juin 2029 avec l'OL Lyonnes.

Cette fois, c'est la bonne. Liée à l'OL Lyonnes à de nombreuses reprises ces dernières années, Marie-Antoinette Katoto sera bien une Fenotte à compter du 21 juillet prochain, date de la reprise de l'entraînement. Disputant l'Euro avec les Bleues en Suisse (2-27 juillet), l'attaquante ne sera pas là dès le premier jour, mais elle rejoindra bien ses nouvelles coéquipières dans les semaines qui suivront. À 26 ans, elle a choisi de se lancer dans le projet vendu par Michele Kang et s'est engagée jusqu'en juin 2029 avec l'OL Lyonnes. Après dix ans au PSG, Katoto n'a donc pas voulu tenter l'expérience à l'étranger, mais va vouloir prouver sa valeur au sein d'un collectif comme celui à la disposition de Jonatan Giraldez.

Une forte concurrence devant

Ayant disputé les deux matchs de Ligue des Nations avec la France lors de cette fenêtre de juin, Marie-Antoinette Katoto va retrouver de nombreuses compatriotes, à l'image de Selma Bacha, Amel Majri et Alice Sombath, toutes trois retenues pour affronter la Suisse et l'Islande. Entre Rhône et Saône, l'ancienne attaquante du PSG va devoir se frotter à la concurrence d'Ada Hegerberg et Melchie Dumornay sur le front de l'attaque. À moins que l'arrivée de Katoto ne redistribue les positions, notamment pour l'Haïtienne.