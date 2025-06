Mardi soir, les dernières internationales de l'OL Lyonnes jouaient. Si Melchie Dumornay a été la seule Lyonnaise à se montrer décisive, l'Haïtienne est aussi la seule à avoir perdu.

Pour certaines, l'heure est enfin au repos et aux vacances. Pour d'autres, il va encore falloir patienter de longues semaines. Mardi soir se refermait la dernière trêve internationale de la saison 2024-2025 avec les derniers matchs de Ligue des Nations en Europe. Seulement, avec l'Euro qui se tient en Suisse dans un mois, les joueuses de l'OL Lyonnes qui seront retenues pour ce tournoi vont faire du rab. Elles couperont bien ces prochains jours, mais il faudra rapidement se remettre dans le bain, à l'image des Françaises.

Si Wendie Renard et Eugénie Le Sommer ont fait une croix, Selma Bacha, Amel Majri, Kadidiatou Diani et Alice Sombath espèrent bien être du voyage suisse. Mardi soir, les Bleues ont terminé leur sans-faute en poule de Ligue des Nations avec une victoire 2-0 dans le froid islandais. Seules Bacha (90 minutes) et Majri (71 minutes) ont participé à la rencontre, Sombath restant sur le banc et Diani ayant dû déclarer forfait après le premier match contre la Suisse.

Préparation à l'Euro pour les internationales européennes

La dernière salve de matchs a été plutôt positives pour les joueuses de l'OL. La Norvège d'Ada Hegerberg s'est imposée en Suisse (0-1) pendant que les Pays-Bas partageaient les points avec l'Écosse (1-1). Damaris n'a joué qu'une dizaine de minutes dans ce dernier match avant l'Euro. Pas de défaite en Europe, pas plus pour les États-Unis de Lindsey Heaps. Après la facile victoire contre la Chine, les Américaines ont récidivé contre la Jamaïque (4-0). La milieu lyonnaise n'a pas marqué, elle qui est entrée à la 58e minute. Finalement, la seule trace d'une défaite se trouve au Canada avec le deuxième revers en deux matchs pour Haïti (3-1). Pourtant, Melchie Dumornay est la seule Fenotte à avoir réussi à se montrer décisive, en transformant le penalty de l'honneur.